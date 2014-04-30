ЦВК зареєструвала вже 543 міжнародних спостерігача на президентських виборах

Центральна виборча комісія на сьогоднішньому засіданні зареєструвала 317 міжнародних спостерігачів на президентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, з них 179 - від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва у Європі, 26 - від Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва у Європі, 20 - від Світового конгресу українців, 51 - від Українського конгресового комітету Америки, 4 - від Канадської місії спостереження за виборами, 37 - від США.

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Таким чином, на сьогодні вже зареєстровано 543 офіційних спостерігача від міжнародних організацій та іноземних держав.