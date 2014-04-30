ЦВК зареєструвала вже 543 міжнародних спостерігача на президентських виборах
Зокрема сьогодні ЦВК зареєструвала 317 міжнародних спостерігачів.
Центральна виборча комісія на сьогоднішньому засіданні зареєструвала 317 міжнародних спостерігачів на президентських виборах.
Як передає кореспондент УНІАН, з них 179 - від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва у Європі, 26 - від Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва у Європі, 20 - від Світового конгресу українців, 51 - від Українського конгресового комітету Америки, 4 - від Канадської місії спостереження за виборами, 37 - від США.
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Таким чином, на сьогодні вже зареєстровано 543 офіційних спостерігача від міжнародних організацій та іноземних держав.