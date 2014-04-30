Яценюк наголошує на важливості підтримки України Радою Європи

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів, про це він сказав під час зустрічі з генеральним секретарем Ради Європи Турбйорном Ягландом і головою Комітету міністрів Ради Європи, федеральним міністром закордонних справ Республіки Австрія Себастьяном Курцем.

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Яценюк наголосив, що ситуація в Україні дійсно складна, і Кабінет міністрів вживає всіх можливих заходів, щоб стабілізувати ситуацію. «Головна проблема – це очолювані Росією протестувальники з бойовими патронами й заручниками, яких взяли ці озброєні банди», - сказав він.

Він підкреслив, що українська сторона «зробила все з політичного боку і продовжує робити це». «Ми віримо, що досі є шанс подолати цю проблему політичними та дипломатичними методами. Але щодо політичних рішень ми можемо звертатися лише до політиків та людей, які не озброєні бойовою зброєю. Ті, хто стріляє в мирне населення, викрадає спостерігачів ОБСЄ – це злочинці», - наголосив Яценюк.

За його словами, порядок денний уряду на сьогодні – «провести чесні і прозорі вибори, призначені на 25 травня, аби мати в країні всеохопний діалог, провести конституційну реформу, захистити російськомовну меншину та меншини, які розмовляють іншими мовами, і домогтися від Росії виконання її міжнародних зобов’язань».