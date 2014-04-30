Яценюк обіцяє кадрові зміни в Уряді при відсутності результатів роботи
21:15, 30 квітня 2014Політика
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Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк обіцяє кадрові зміни в складі Кабінету міністрів і по всій вертикалі у разі бездіяльності або відсутності результатів роботи.
Яценюк обіцяє кадрові зміни в Кабміні при відсутності результатів роботи
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи засідання Уряду.
"Країна вимагає дій і результатів. Якщо будуть дії і результати, значить Уряд виконує свою функцію. Якщо відповідних дій і результатів в найкоротші терміни не буде, це означає, що будуть кадрові зміни в складі Кабінету Міністрів і по всій вертикалі".
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