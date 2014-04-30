Яценюк обіцяє кадрові зміни в Уряді при відсутності результатів роботи

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи засідання Уряду.

"Країна вимагає дій і результатів. Якщо будуть дії і результати, значить Уряд виконує свою функцію. Якщо відповідних дій і результатів в найкоротші терміни не буде, це означає, що будуть кадрові зміни в складі Кабінету Міністрів і по всій вертикалі".