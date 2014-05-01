У Дніпропетровську відкрили 60-метрову стіну Героїв Небесної сотні

Увечері 30 квітня в Дніпропетровську, біля облдержадміністрації, презентували новостворену стіну пам’яті Героїв Небесної сотні.



Штаб національного захисту Дніпропетровської області організував урочисте запалювання лампадок біля фотографій загиблих, якими увінчана стіна, пише Радіо Свобода. За даними організаторів, 60-метровий стенд створили практично за півтори доби зусиллями громади, професійних художників та волонтерів.

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