У Дніпропетровську відкрили 60-метрову стіну Героїв Небесної сотні
03:00, 01 травня 2014Політика
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Увечері 30 квітня в Дніпропетровську, біля облдержадміністрації, презентували новостворену стіну пам’яті Героїв Небесної сотні.
У Дніпропетровську відкрили 60-метрову стіну Героїв Небесної сотні
Штаб національного захисту Дніпропетровської області організував урочисте запалювання лампадок біля фотографій загиблих, якими увінчана стіна, пише Радіо Свобода.
За даними організаторів, 60-метровий стенд створили практично за півтори доби зусиллями громади, професійних художників та волонтерів.
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