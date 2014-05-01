Сепаратисти в центрі Донецька з нагоди Першотравня перекрили рух
Учасники ходи скандують: "Слов'янськ - герой!", "Свободу Губареву!", "Крим-Донбас - Росія" і "геть Хунту".
Про це повідомляє "Острів".
Повідомляється, що близько 2 тисяч прихильників самопроголошеної Донецької народної республіки проводять ходу в центрі Донецька в рамках святкування 1 травня.
Прихильники ДНР висунулися по вулиці Артема від захопленого будівлі Донецької облради у бік площі Леніна, перекривши проїжджу частину.
Читайте такожУ центрі Харкова закрили 4 станції метро, в районі яких проходять масові акції При цьому машини на дорозі зупинили близько 10 чоловіків із битками та закритими обличчями.
Заявку на проведення масових акцій в органи місцевого самоврядування вони не подавали.
Як повідомляв УНІАН раніше, на Першотравень в Одесі вышли близько 300 проросійських активістів. Зокрема, серед них прихильники організації "Боротьба", невідомі анархісти і мітингувальники з прапорами РФ.