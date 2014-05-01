Сепаратисти в центрі Донецька з нагоди Першотравня перекрили рух

Про це повідомляє "Острів".

Повідомляється, що близько 2 тисяч прихильників самопроголошеної Донецької народної республіки проводять ходу в центрі Донецька в рамках святкування 1 травня.

Прихильники ДНР висунулися по вулиці Артема від захопленого будівлі Донецької облради у бік площі Леніна, перекривши проїжджу частину.

Читайте такожУ центрі Харкова закрили 4 станції метро, в районі яких проходять масові акції При цьому машини на дорозі зупинили близько 10 чоловіків із битками та закритими обличчями.

Заявку на проведення масових акцій в органи місцевого самоврядування вони не подавали.

Як повідомляв УНІАН раніше, на Першотравень в Одесі вышли близько 300 проросійських активістів. Зокрема, серед них прихильники організації "Боротьба", невідомі анархісти і мітингувальники з прапорами РФ.