Президент Польщі вважає, що Україні необхідно понад 10 років на підготовку до вступу в ЄС

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це він сказав в опублікованому сьогодні інтерв'ю польському агентству РАР, відповідаючи на питання про перспективи членства України в ЄС.

"Ми до Європейського Союзу вступали з великими труднощами, нас там не хотіли бачити. Польща "пробилася" до ЄС та НАТО. Що стосується ЄС, то треба було працювати над цим 15 років. Не бачу жодної причини, аби інші країни просто так - завдяки дотику чарівної палички - мали б це зробити за рік чи два", - сказав Коморовський.

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"Немає причини, аби ЄС та членство у спільності сприймалося, як рятівне коло, яке треба кинути відразу, бо хтось топиться, та втягнути його на борт", - зазначив президент Польщі.

Коморовський наголосив, що членство України в Європейському Союзі залежатиме передусім від самих українців, запевнивши, що польська влада й надалі підтримуватиме їх на шляху євроінтеграції.

"Польща добиватиметься, аби Україна була готовою скористатися цим запрошенням (вступити до ЄС- УНІАН). Але це точно не є питання року чи двох, чи навіть 5, чи 10 років", - вважає він.

Коморовський також наголосив, що ніхто не повинен говорити українцям, що їхня країна ніколи не приєднається до Європейського Союзу, зауваживши, що це суперечило б основоположним принципам об’єднання, котрі передбачають відкритість для вступу нових членів.

"Польща зацікавлена у збереженні відкритості ЄС та, звичайно, хотіла б також підтримувати європейську перспективу України. Сьогодні однак це Угода про асоціацію, а не членство в Євросоюзі", - сказав Коморовський.