У Донецьку сепаратисти ходять колоною містом та зривають українські прапори

Як передає кореспондент УНІАН, спочатку більше тисячі прихильників «ДНР» провели ходу від захопленої ними Донецькій облдержадміністрації по вулиці ім. Артема до площі ім. Леніна. Сепаратисти не подавали необхідної заявки на проведення сьогоднішніх акцій, але самостійно перекрили рух по вулиці Артема – близько 10 осіб у балаклавах і з битами зупинили автомобілі, що рухалися по проїжджій частині.

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Потім на площі відбувся мітинг, де його учасники виступали за проведення референдуму, за самостійність незалежної «Донецької народної республіки», за Росію, за підрозділ «Беркут», за народне благо і за мир в усьому світі.

Мітингувальники періодично скандують: «Росія!», «Крим-Донбас-Росія!», «Слов'янськ – герой!», «Хунту геть!» та ін.

Після мітингу сепаратисти попрямували до пам'ятника «Борцям за радянську владу», а потім до будівлі міського управління міліції.

На своєму шляху вони скрізь, де ще залишалися, зривали українські прапори. Так, учасники ходи зняли Державний Прапор України з флагштока, встановленого біля обласного Палацу одруження, і підняли російський триколор. Український прапор вони віддали міліціонерам, супроводжуючи вигуками: «Росія!» і «Міліція з народом!».

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Підійшовши до будівлі міськуправління міліції, сепаратисти стали пояснювати правоохоронцям, що прибули підтримати міліцію, «яка з народом». До учасників акції вийшов начальник міськуправління міліції Максим Кириндясов, який запевнив сепаратистів, що міліція захищає всіх громадян у країні. Декілька активістів зайшли разом з начальником міліції до будівлі міськуправління для ведення переговорів.

Після того, як «парламентері» вийшли з будівлі міськУВС, домовившись про те, що спільно з міліцією чергуватимуть на блок-постах на в'їздах в Донецьк, щоб не пропустити активістів «Правого сектора», вони попрямували до будівлі прокуратури. На думку сепаратистів, у Донецьку саме прокуратура підтримує «київську хунту».