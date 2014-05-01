У Харкові сепаратисти напали на журналістів радіо «Свобода»

Як передає кореспондент УНІАН, близько 15.35 учасники пікету будівлі облдержадміністрації підпалили на площі Свободи два українські прапори. Біля цього місця знаходилися журналісти радіо «Свобода», які вели відеотрансляцію.

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Сепаратисти, впізнавши Носкова в обличчя, агресивно відреагували на його присутність. Вони також почали виривати знімальну апаратуру у оператора радіо «Свобода» і бити журналістів. З натовпу розлючених людей журналістів вивели працівники міліції.

Правоохоронці відтіснили сепаратистів, що дозволило завести журналістів радіо «Свобода» в міліційний автобус. Після цього журналістів відвезли в райвідділ міліції.

За словами Носкова, техніка не пошкоджена. Водночас на обличчі журналіста, який від народження незрячий, було видно кілька ударів.

Мітинг сепаратистів на площі Свободи перед будівлею ОГА продовжується.