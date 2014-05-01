Терористи на 2 травня готують провокацію з жертвами в Слов'янську - Тимчук

Диверсію планується здійснити під виглядом бойовиків «Правого сектора».

Дана акція буде приурочена приїзду в Україну високопоставленого представника РФ, який прибуде нібито з метою ведення переговорів про звільнення представників ОБСЄ, захоплених терористами. Дана офіційна особа перебувала в Україні під час трагічних подій на Майдані в лютому 2014 року, повідомляє на своїй сторінці у Facebook Дмитро Тимчук.

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За його словами, підготовку до провокації у Москві почали сьогодні, поширивши «Заяву МЗС Росії щодо планів Києва провести силову операцію на Південному Сході України».

У заяві, зокрема, вказується, що в Кремлі «стурбовані появою в ЗМІ повідомленнями про намір київського режиму здійснити штурмову спецоперацію в південно-східних районах країни, та ще з залученням загонів ультранаціоналістичного «правого сектора».