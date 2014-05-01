ЗМІ: У Горлівці сепаратисти захопили прокуратуру і спалили справи

Про це повідомляє місцевий сайт Gorlovka.ua.

«Сьогодні вдень у Горлівці захоплено міську прокуратуру, з якої озброєні люди в масках винесли комп'ютери, а у дворі влаштували багаття з кримінальних справ та іншої прокурорської документації. При цьому, сама будівля не постраждала, вікна в кабінетах і на вході не розбиті», - сказано в повідомленні.

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