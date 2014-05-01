У Донецьку кількість постраждалих під час штурму прокуратури зросла до 26 осіб

Про це УНІАН повідомили в департамент охорони здоров'я Донецької обласної держадміністрації.

Згідно з повідомленням, унаслідок збройного протистояння при штурмі прокуратури Донецької області (станом на 19.30) до медиків звернулися 26 осіб, всі вони доставлялися в різні лікувально-профілактичні установи міста (нейрохірургічні і травматологічні відділення). Після надання допомоги 24 людини відпущені на амбулаторне лікування, двоє - госпіталізовані в нейрохірургію.

Читайте такожУ Донецьку під час штурму прокуратури сепаратисти поранили бійця Нацгвардії З 26 осіб, які звернулися, четверо - з вогнепальними пораненнями, у тому числі поранення з травматичної зброї.

На місці подій працювали три бригади швидкої медичної допомоги.

Як повідомляв раніше УНІАН, в Донецьку в результаті штурму обласної прокуратури постраждали 15 осіб.