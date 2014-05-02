Бойовики обстріляли вертоліт з медиками, який прибув для допомоги в Слов'янськ
09:46, 02 травня 2014Політика
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Бойовики обстріляли вертоліт ДСНС, який прибув на місце з бригадою медиків для надання допомоги та евакуації.
Бойовики обстріляли вертоліт з медиками / Ілля Варламов, Facebook
Поранений один з медиків. Про це повідомили УНІАН в Антитерористичний центр при Службі безпеки України.
Службою безпеки України встановлено, що за вказівкою лідера збройних сепаратистів приймаються заходи по збору цивільного населення для використання в якості «живого щита» як в межах міста, так і на блокпостах.
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Також в АТЦ повідомили, що силами антитерористичної операції взято під контроль дев'ять блокпостів на околицях Слов'янська, поранений боєць Внутрішніх військ. В даний час Слов'янськ заблокований силовиками.
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