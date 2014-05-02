Міноборони: терористи збили під Слов’янськом два вертольоти, загинули двоє військових

Як повідомили УНІАН в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України, вертольоти Мі-24 ЗСУ здійснювали повітряне патрулювання у визначеному районі.

За попередньою інформацією, бойові машини було збито невідомими особами з використанням переносних зенітних ракетних комплексів (ПЗРК). В результаті обстрілу двоє військовослужбовців загинули, ще кілька отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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Крім того, пострілами зі стрілецької зброї пошкоджено вертоліт Мі-8 армійської авіації ЗСУ. В цьому випадку жертв і постраждалих немає.

На місці працює слідча комісія.

У Міноборони наголосили, що факт використання проти Збройних сил України ПЗРК «яскраво свідчить про те, що проти військовослужбовців на Донеччині діють далеко не “мирні протестувальники”, а добре підготовлені та озброєні за останнім словом техніки професійні диверсійні групи, які шляхом здійснення терористичних актів та диверсій намагаються дестабілізувати обстановку в регіоні. При цьому жоден з нападників не задається питанням, що в результаті їхньої діяльності гинуть та отримують поранення люди, стають сиротами діти. Подібна поведінка притаманна або військовим іншої країни, які діють проти визначеного їм керівництвом “ворога”, або найманцям з чималим досвідом, які готові діяти проти будь-кого за грошову або іншу винагороду».