ЦВК скасувала реєстрацію Королевської та Царьова кандидатами в президенти

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію Наталії Королевської та Олега Царьова кандидатами на пост президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 15 членів ЦВК.

Центрвиборчком також зобов'язав їх повернути посвідчення кандидата на пост президента.

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Реєстрацію Королевської та Царьова було скасовано на підставі поданих ними до ЦВК заяв.

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Нагадаємо, подавати заяви про зняття своєї кандидатури з президенських перегонів можна було по 1 травня включно.

Таким чином, на пост президента України балотується 21 кандидат.