В Одесі в результаті зіткнень загинула як мінімум одна людина

В Одесі в результаті зіткнень прихильників єдності України і сепаратистів загинула як мінімум одна людина.

Як передає кореспондент УНІАН, в центрі Одеси розширилася територія зіткнень. Ними охоплені вулиці Деребасівська, Преображенська в районі Міського саду, Грецька, Буніна, Олександрівській проспект і провулок віце-адмірала Жукова.

Тіло молодої людини лежить на перетині вулиць Деребасівської та Преображенської.

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Також є кілька десятків потерпілих, зокрема співробітники міліції.

У сепаратистів в руках - травматична зброя. За словами свідків зіткнень, у них є також автомати Калашникова. У кількох сепаратистів в руках мачете, у більшості – біти, кийки і «коктейлі Молотова». Один із них запустив «коктейль Молотова» у бік Міського саду. У центрі Одеси розбиті припарковані автомобілі.

Міліції поки що не вдається відновити порядок.

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Прихильники єдиної України в основному озброєні тротуарною плиткою. Як щити вони використовують кришки від сміттєвих баків, дорожні знаки і металеві огорожі.