В Одесі проукраїнські активісти ліквідували табір сепаратистів
20:21, 02 травня 2014Політика
11 0
На Куликове поле прийшло кілька сотень проукраїнських активістів і підпалили намети сепаратистів.
Пожежа на Куликовому полі / dumskaya.net
У Одесі проукраїнські активісти ліквідували на Куликовому полі табір сепаратистів, які забарикадувалися в будівлі Будинку профспілок.
Як передає кореспондент УНІАН, на Куликове поле прийшло кілька сотень проукраїнських активістів і підпалили намети сепаратистів. Антимайданівці зникли в будівлі, що знаходиться на полі і відстрілювалися, а також кидали каміння.
Читайте такожУ заворушеннях в Одесі загинуло вже четверо людей - ЗМІ
Активісти вибили вхідні двері і увірвалися в будівлю. Всередині, як пояснили УНІАН активісти, були також заблоковані двері у всіх кабінетах, звідки сепаратисти відстрілювалися.
Зараз в будівлі - пожежа, причина поки невідома.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter