В Одесі проукраїнські активісти ліквідували табір сепаратистів

У Одесі проукраїнські активісти ліквідували на Куликовому полі табір сепаратистів, які забарикадувалися в будівлі Будинку профспілок.

Як передає кореспондент УНІАН, на Куликове поле прийшло кілька сотень проукраїнських активістів і підпалили намети сепаратистів. Антимайданівці зникли в будівлі, що знаходиться на полі і відстрілювалися, а також кидали каміння.

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Активісти вибили вхідні двері і увірвалися в будівлю. Всередині, як пояснили УНІАН активісти, були також заблоковані двері у всіх кабінетах, звідки сепаратисти відстрілювалися.

Зараз в будівлі - пожежа, причина поки невідома.