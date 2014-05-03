Засідання Радбезу ООН, скликане Росією, засуджує Росію - Дещиця

00:23, 03 травня 2014
Політика
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Про це написав в.о. міністра закордонних справ України Андрій Дещиця у своєму Twitter.

REUTERS

На засіданні Ради Безпеки ООН, яке скликала Росія, засудили дії Росії. 

Про це написав в.о. міністра закордонних справ України Андрій Дещиця у своєму Twitter.

Трохи згодом Дещиця додав, що співчуває сім’ям усіх загиблих сьогодні – від Слов’янську до Одеси.

"Цинізм заяв РФ на РБ ООН на цьому фоні приголомшує", - підкреслив голова українського МЗС.

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