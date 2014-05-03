Засідання Радбезу ООН, скликане Росією, засуджує Росію - Дещиця

На засіданні Ради Безпеки ООН, яке скликала Росія, засудили дії Росії.

Про це написав в.о. міністра закордонних справ України Андрій Дещиця у своєму Twitter.

Триває РБ ООН, скликана РФ, і засуджує дії Росії та невиконання нею Женеви. Яка ще країна скликає РБ, щоб бути сама ж нею засудженою? — Andrii Deshchytsia (@ADeshchytsia) 2 мая 2014

Трохи згодом Дещиця додав, що співчуває сім’ям усіх загиблих сьогодні – від Слов’янську до Одеси.

"Цинізм заяв РФ на РБ ООН на цьому фоні приголомшує", - підкреслив голова українського МЗС.