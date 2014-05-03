В Армянську військові РФ блокують перехід, прикордонний пропуск громадян призупинено - ДПСУ

У місті Армянськ тимчасово призупинено прикордонний пропуск громадян через блокування переходу російськими військовими у зв’язку із прибуттям до АР Крим одного із лідерів кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва і його зустріч майже двома тисячами земляків.

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України.

Як зазначили у ДПСУ, сьогодні вдень до пункту контролю «Каланчак» на виїзд з материкової частини України прибула група осіб на чолі з Джемілєвим.

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Після оформлення на українському посту група прослідувала до російського пункту контролю «Армянск». На зустріч Джемілєву вийшло близько 2 тисяч кримських татар на чолі з Рафатом Чубаровим. Після зустрічі Джемілєва колона розпочала рух у напрямку АР Крим, однак наразі залишити російський пункт контролю «Армянск» їм усе ще не вдалося.

”Зараз біля ПК «Армянск» знаходиться близько 200 озброєних працівників російського ОМОНу, 1 танк та БТР, що перекрили дорогу. Оформлення пасажирів, транспортних засобів та вантажів на даному напрямку тимчасово зупинено. Відомо, що до пункту контролю «Армянск» з АР Крим слідує чисельна група кримських татар”, - зазначили у Держприкордонслужбі України.