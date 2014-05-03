Кабмін назвав недопуск Джемілєва до Криму відродженням сталінських репресій

Уряд України обурений діями окупаційної адміністрації, яка не пустила в Крим Мустафу Джемілєва.

Про це йдеться в заяві, опублікованій сьогодні на Урядовому порталі.

Наголошується, що перешкоджаючи в'їзду Джемілєва на Батьківщину, "російська сторона вкотре розтоптала наріжні принципи міжнародного права і виразно засвідчила світові, що ховається під її цинічним «занепокоєнням» реалізацією права народів на самовизначення".

"Особливо огидним це виглядає напередодні 70 роковин трагедії кримських татар - депортації цього народу, яка супроводжувалася загибеллю десятків тисяч людей", - підкреслюється в заяві.

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Повідомляється, що в Кабміні розцінюють такі дії "проти багаторічного в’язня радянських таборів, одного з чільних засновників руху за права людини в СРСР як відродження сталінських репресивних практик і відтворення сталінської політики пригнічення народів і національної дискримінації".

Уряд вимагає негайного скасування всіх заборон і обмежень, які накладаються на кримськотатарський народ і його лідерів; припинення залякувань мирних громадян і застосування проти них військових підрозділів, провокацій проти Меджлісу кримськотатарського народу, а також притягнення до відповідальності винних у насильстві проти кримських татар і представників інших національностей на окупованій території Криму.