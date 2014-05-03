У Луганську озброєні бойовики штурмують військову частину – міліція

У Луганську бойовики штурмують військову частину № 3035 - полк Внутрішніх військ МВС України.

Як передає кореспондент УНІАН, за повідомленням Відділу зв`язків з громадськістю ГУ МВС України в Луганській області, озброєні бойовики з числа загарбників будівлі СБУ закидають військову частину, розташовану на вулиці Щаденка, гранатами і стріляють з автоматичної зброї.

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«Спочатку поблизу воріт військової частини № 3035 місцеві жителі (приблизно 20-30 осіб) палили сміттєві баки і шини, таким чином, блокуючи можливе пересування військовослужбовців військової частини. Зараз місцеві жителі відійшли, підійшли озброєні бойовики з будівлі СБУ і закидають військову частину світло-шумовими гранатами і стріляють з автоматичної зброї», - повідомили в міліції.