В Луганську терористи відключили "1+1", "5 канал" та Перший Національний

22:48, 03 травня 2014
Політика
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Мовлення відключили телеканалам "1+1", Перший Національний та "5 канал".

телевізор

Сьогодні, 3 травня, стало відомо, що окрім раніше відключеного Першого Національного,  в Луганську відключили ефірне мовлення телеканалів "1+1" та  "5 канал", також зазначенні канали зникли з кабельних мереж міста.

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«Це чергове відключення "1+1"  новою самопроголошеною владою в Луганську свідчить про те, що терористи роблять все можливе,  щоб населення не отримувало  об’єктивну інформацію про події в країні, а натомість бачило тільки пропагандистську фікцію» - йдеться в повідомленні каналу. 

Канал "1+1" у Луганську, тим не менш, можна побачити на супутнику і в цифровому форматі, а також у мережі інтернет на сайті 1plus1.ua.

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