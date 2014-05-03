В Луганську терористи відключили "1+1", "5 канал" та Перший Національний

Сьогодні, 3 травня, стало відомо, що окрім раніше відключеного Першого Національного, в Луганську відключили ефірне мовлення телеканалів "1+1" та "5 канал", також зазначенні канали зникли з кабельних мереж міста.

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«Це чергове відключення "1+1" новою самопроголошеною владою в Луганську свідчить про те, що терористи роблять все можливе, щоб населення не отримувало об’єктивну інформацію про події в країні, а натомість бачило тільки пропагандистську фікцію» - йдеться в повідомленні каналу.

Канал "1+1" у Луганську, тим не менш, можна побачити на супутнику і в цифровому форматі, а також у мережі інтернет на сайті 1plus1.ua.