На Луганщині близько ста терористів блокують дорогу та обшукують автомобілі
23:59, 03 травня 2014Політика
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Екстремісти пояснюють, що чекають на "Правий сектор".
Терористи обшукують машини / REUTERS
На блокпосту в Станично-Луганському районі близько ста озброєних людей блокує дорогу.
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Про це повідомляється на сайті ГУМВС України в Луганській області.
Перевіряють усі транспортні засоби, пояснюючи водіям автотранспорту, чекають з боку Росії на «Правий сектор».
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