На Луганщині близько ста терористів блокують дорогу та обшукують автомобілі

Екстремісти пояснюють, що чекають на "Правий сектор".

На блокпосту в Станично-Луганському районі близько ста озброєних людей блокує дорогу. Читайте такожУ Луганську штурмували військкомат, були чутні вибухи та стрілянина - ЗМІ Про це повідомляється на сайті ГУМВС України в Луганській області. Перевіряють усі транспортні засоби, пояснюючи водіям автотранспорту, чекають з боку Росії на «Правий сектор».

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