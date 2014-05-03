На Луганщині близько ста терористів блокують дорогу та обшукують автомобілі

23:59, 03 травня 2014
Політика
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Екстремісти пояснюють, що чекають на "Правий сектор".

Террористы обыскивают машины / REUTERS

На блокпосту в Станично-Луганському районі близько ста озброєних людей блокує дорогу.

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Про це повідомляється на сайті ГУМВС України в Луганській області.

Перевіряють усі транспортні засоби, пояснюючи водіям автотранспорту, чекають з боку Росії на «Правий сектор».

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