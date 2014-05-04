Пілот обстріляного над Слов’янськом вертольота: «Це було неочікувано від мирних громадян»

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Пілот пошкодженого вертольота АТЦ, капітан Олексій Слюсаренко розповів про обставини обстрілу.

За словами пілота, інцидент, пов’язаний з обстрілом вертольота, став неочікуваним з боку мирного населення. «Після посадки в корпусі вертольота виявилося більше десятка слідів від куль. Калібр набоїв – 5,45 та 7,62 мм. Кулі потрапили в область двигуна, у фюзеляж, лопаті гвинта, паливні баки», - йдеться в повідомленні.Читайте такожВертоліт під Слов’янськом збили висококваліфіковані іноземні фахівці - СБУ

Слюсаренко також зазначив, що потерпілих серед членів екіпажу немає.

Наразі триває відновлювальний ремонт. Бойову машину перебазують до місця, де фахівці зможуть провести повний ремонт повітряного судна із заміною необхідних агрегатів.