В Одесі близько тисячі сепаратистів блокують міліцію, є постраждалі

Як передає кореспондент УНІАН, мітингувальники пройшли по вулиці Пушкінській, скандуючи: «Одеса - російське місто!», «Хунту геть», «Гурвіц - вбивця!», «Одеса»! і т.п. Кілька агресивних молодиків розбили газетний кіоск, на вітрині якого побачили журнал із зображенням на його обкладинці кандидата в мери Одеси Едуарда Гурвіца.

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Також побито чоловіка, який вигукнув: «Слава Україні!». Йому проломили голову, від розправи його врятували перехожі і співробітник міліції.

Зараз мітингувальники оточили будівлю. Доносяться звинувачення на адресу міліціонерів, волають, щоб вони стали на коліна.

До цього на Куликовому полі встановили великий прапор Росії, біля якого поставили ікону і квіти. Там деякі громадяни продовжують закликати йти до міського управління міліції , якийсь чоловік почав дуже голосно кричати, що на вулиці Преображенській «наших людей закидають камінням правосеки».

Ситуація дедалі більше загострюється. Біля будівлі міліції багато агресивно налаштованих молодиків, які тримають в руках електричні шокери. Вони погрожують журналістам, вимагаючи показати посвідчення.



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