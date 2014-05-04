В Одесі близько тисячі сепаратистів блокують міліцію, є постраждалі

16:35, 04 травня 2014
Політика
1 0

В Одесі з Куликова поля близько 1 тис. проросійськи налаштованих громадян прийшли до будівлі міського управління МВС, розташованого в центрі міста - на вулиці Преображенській.

Як передає кореспондент УНІАН, мітингувальники пройшли по вулиці Пушкінській, скандуючи: «Одеса - російське місто!», «Хунту геть», «Гурвіц - вбивця!», «Одеса»! і т.п. Кілька агресивних молодиків розбили газетний кіоск, на вітрині якого побачили журнал із зображенням на його обкладинці кандидата в мери Одеси Едуарда Гурвіца.

Читайте такожУ центрі Одеси півтори сотні осіб заблокували будівлю міської міліції

Також побито чоловіка, який вигукнув: «Слава Україні!». Йому проломили голову, від розправи його врятували перехожі і співробітник міліції.

REUTERS

Зараз мітингувальники оточили будівлю. Доносяться звинувачення на адресу міліціонерів, волають, щоб вони стали на коліна.

До цього на Куликовому полі встановили великий прапор Росії, біля якого поставили ікону і квіти. Там деякі громадяни продовжують закликати йти до міського управління міліції , якийсь чоловік почав дуже голосно кричати, що на вулиці Преображенській «наших людей закидають камінням правосеки».

Ситуація дедалі більше загострюється. Біля будівлі міліції багато агресивно налаштованих молодиків, які тримають в руках електричні шокери. Вони погрожують журналістам, вимагаючи показати посвідчення.


Video streaming by Ustream

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter