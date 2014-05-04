В Одесі під час штурму міліції поранено журналіста
16:49, 04 травня 2014Політика
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В Одесі біля будівлі міськУВС, яке штурмують близько 1 тис. проросійськи налаштованих громадян, поранено співробітника ЗМІ.
Як передає кореспондент УНІАН, присутні тут громадяни скандують: «Свободу!», «Фашисти!», «Не пробачимо!», «Фашизм не пройде!", "Свободу героям!» і т.п.
Понад десяток молодиків у масках палицями почали розбивати скло на воротах і вікнах будівлі, до яких можуть дотягтися. Кілька жінок їх намагалися зупинити, вигукуючи , що вони - провокатори. Несподівано пролунали постріли – молодому чоловікові в помаранчевому жилеті співробітника ЗМІ прострелили ногу.
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Невідомий чоловік почав кричати , що стріляють з будівлі міліції. Хтось крикнув , що це - провокація. Деяка частина мітингувальників прорвалася всередину двору будівлі. Чути волання, лайку. Вони вимагають, щоб журналісти називали їх «патріотами».
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