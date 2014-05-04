Міліція випустила затриманих 2 травня під час заворушень в Одесі

Як передає кореспондент УНІАН , на вулицю Преображенську, де розташована будівля Одеського міського управління внутрішніх справ, яку штурмують понад 1 тис. осіб, прибув начальник міліції громадської безпеки ГУ МВС в Одеській області , тимчасовий в.о. начальника даного управління Дмитро Фучеджі.

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Під крики жінок : «Ганьба! » і «Допоможіть!» він зайшов у двір будівлі міського управління міліції, де знаходилося багато протестувальників. На місце для переговорів прибув також депутат міської ради Сергій Бовболан (партія «Родина»). Разом з ним в ізолятор увійшли представники проросійських активістів. Їм дозволили увійти, щоб вони переконалися, що всіх затриманих випустять.

Через деякий час з ізолятора тимчасового утримання почали виходити затримані. Під радісні крики присутніх вийшли кілька десятків людей. Бовболан попросив усіх залишити двір і повідомив , що в ізоляторі більше нікого немає.

Присутні скандують: «Один за всіх і всі за одного!», «Росія!», «Ура!», «Одеса - російське місто!» і т. п.

Але присутні не хочуть йти, вимагаючи , щоб їх пустили всередину, оскільки, за словами деяких з них, всередині нібито хтось ще залишився із затриманих.