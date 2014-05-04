Прокурор-"няша" Поклонська зачитала Чубарову попередження про екстремізм
20:00, 04 травня 2014Політика
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Назначена Кремлем прокурор Криму Наталія Поклонська оголосила попередження голові Меджлісу Рефату Чубарову про недопущення ведення екстремістської діяльності.
Наталя Поклонська / REUTERS
Про це повідомив Teifuk Gafaroff на сторінці Facebook лідера Меджлісу Рефата Чубарова.
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Допис by Teifuk Gafaroff.
"Прокурор Криму Поклонська щойно в будівлі Меджлісу оголосила попередження голові Меджлісу Рефату Чубарову попередження про не допущення ведення екстремістської діяльності, копія попередження вручена не була. Не дивлячись на прохання озвучити попередження державною кримськотатарською мовою в цьому було відмовлено", - зазначеноу повідомленні.
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