Прокурор Криму погрожує заборонити кримськотатарський меджліс
Призначена президентом Росії Володимиром Путіним прокурор Республіки Крим Наталія Поклонська в неділю оголосила попередження лідеру меджлісу кримських татар Рефату Чубарову про «неприпустимість екстремістської діяльності» на території півострова і пригрозила заборонити меджліс.
Це випливає з відео, яке члени меджлісу виклали в YouTube
«Попереджаю Чубарова Рефата Адбурахмановича, голову меджлісу кримськотатарського народу, про неприпустимість здійснення екстремістської діяльності, вимагаю негайно припинити екстремістську діяльність», - сказала Поклонська, яка прибула в офіс меджлісу.
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Прокурор заявила, що якщо «зазначені порушення» не буде усунено, то «меджліс кримськотатарського народу буде ліквідовано», а «його діяльність на території Російської Федерації заборонено».
Поклонська зазначила також, що попередження може бути оскаржене в суді.
Чубаров вимагав прочитати документ його рідною - кримськотатарською - мовою, але прокурор ці слова проігнорувала.
Як повідомляв УНІАН, група кримських татар прорвала 3 травня на півночі Криму, в Армянську, кордон України з включеним Росією Кримом під час зустрічі лідера кримських татар, депутата Верховної ради України Мустафи Джемілєва, якому РФ заборонила в'їзд до Криму.
Також в Сімферополі група активістів намагалася перекрити дорогу. Джемілєв в Крим так і не потрапив.
Голова Ради міністрів Криму Сергій Аксьонов пообіцяв, що правоохоронні органи регіону дадуть жорстку оцінку діям кримських татар.