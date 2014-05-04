Прокурор Криму погрожує заборонити кримськотатарський меджліс

Це випливає з відео, яке члени меджлісу виклали в YouTube

«Попереджаю Чубарова Рефата Адбурахмановича, голову меджлісу кримськотатарського народу, про неприпустимість здійснення екстремістської діяльності, вимагаю негайно припинити екстремістську діяльність», - сказала Поклонська, яка прибула в офіс меджлісу.

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Прокурор заявила, що якщо «зазначені порушення» не буде усунено, то «меджліс кримськотатарського народу буде ліквідовано», а «його діяльність на території Російської Федерації заборонено».

Поклонська зазначила також, що попередження може бути оскаржене в суді.

Чубаров вимагав прочитати документ його рідною - кримськотатарською - мовою, але прокурор ці слова проігнорувала.

Як повідомляв УНІАН, група кримських татар прорвала 3 травня на півночі Криму, в Армянську, кордон України з включеним Росією Кримом під час зустрічі лідера кримських татар, депутата Верховної ради України Мустафи Джемілєва, якому РФ заборонила в'їзд до Криму.

Також в Сімферополі група активістів намагалася перекрити дорогу. Джемілєв в Крим так і не потрапив.

Голова Ради міністрів Криму Сергій Аксьонов пообіцяв, що правоохоронні органи регіону дадуть жорстку оцінку діям кримських татар.