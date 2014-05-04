Донецькі міліціонери повісили на міськуправлінні сепаратистський прапор
23:34, 04 травня 2014Політика
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Близько 18.30 працівники міліції зняли з флагштоку міського управління МВС прапор Донецька та підняли стяг т.з. ‘Донецької республіки’.
Донецькі міліціонери повісили на міськуправлінні сепаратистський прапор / hromadske.tv
Як повідомляє Громадське ТБ, вони забороняли перехожим фотографувати процес та навіть погрожували відповідальністю перед законом.
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