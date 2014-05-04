Донецькі міліціонери повісили на міськуправлінні сепаратистський прапор

23:34, 04 травня 2014
Політика
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Близько 18.30 працівники міліції зняли з флагштоку міського управління МВС прапор Донецька та підняли стяг т.з. ‘Донецької республіки’.

Донецк, милиция, флаг ДНР / hromadske.tv

Як повідомляє Громадське ТБ, вони забороняли перехожим фотографувати процес та навіть погрожували відповідальністю перед законом.

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Як повідомляв УНІАН, у донецьку сепаратисти захопили військову прокуратуру, спалили прапор і Конституцію України.

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