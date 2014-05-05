В Одесі напали на журналістку під час прямого ефіру

Журналістка Наталія Тарасівська якраз готувалася до прямого включення. До неї підійшла жінка років 50-ти в червоній куртці, почала питати, який це телеканал.

Потім хтось закрив рукою об'єктив телекамери. Інші агресивні люди почали бійку зы знімальною групою в прямому ефірі.

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Журналістів звинуватили в розколі України і назвали винними в смерті людей в Одесі 2 травня. Під кінець відео видно, як блондинка в червоній куртці намагалася вирвати з рук журналістки мікрофон, а потім хотіла схопити кореспондентку за шию.