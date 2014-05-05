Німеччина скликає другу Женевську конференцію щодо України

У неділю, 4 травня Штайнмаеер провів телефонні переговори з цього приводу з верховним представником Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кетрін Ештон, Держсекретарем США Джоном Керрі, Міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим та представниками ОБСЄ, передає Голос Америки.

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Штайнмаєр наголосив, що метою цієї зустрічі має бути чітка домовленість, яка поклала б кінець цього конфлікту і дозволила перевести події в русло політичних рішень.

"Будь-яке зволікання в цій ситуації є безвідповідальним , оскільки це призведе до нових жертв", - сказав німецький урядовець.