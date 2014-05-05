У мережі з'явилося відео, як під час пожежі в Одесі проукраїнські активісти рятують сепаратистів
09:18, 05 травня 2014Політика
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Під час пожежі в Будинку профспілок прості українці допомагали рятувати людей з палаючої будівлі.
У мережі з'явився відеозапис і фотографії, на яких видно, як проукраїнські активісти, учасники маршу за єдину Україну, рятують прихильників РФ під час пожежі в одеському Будинку профспілок 2 травня.
Користувачі соціальних мереж вже дали ім'я цим фотографіям: "Українці один одного в біді не кидають".
Відео Юрій Селенс
Фотогалерея "Як проукраїнські активісти рятували сепаратистів в Одесі"
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