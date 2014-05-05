Депутати від «Свободи» пропонують розцінювати використання символіки РФ як екстремізм

Народні депутати від «Свободи» Олександр Мирний та Ігор Мірошниченко зареєстрували у Верховній Раді України проект постанови про деякі заходи щодо попередження екстремізму та сепаратизму в Україні (№4792).

Текст проекту постанови розміщено на сайті парламенту.

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Відповідно до проекту постанови, зважаючи на небезпеку сепаратистських рухів, що штучно провокуються іноземними агентами, з метою усунення в подальшому загрози територіальній цілісності та недоторканості України, а також з метою збереження порядку, встановленого Конституцією України, Верховна Рада постановляє заборонити розміщення на будівлях державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також публічне використання фізичними особами державних символів Російської Федерації, невизнаних республік або георгіївських стрічок.

Вчинення таких дій визнається проявом екстремізму та сепаратизму і тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену статтями 109, 110 та 111 Кримінального кодексу України.

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Дія пунктів 1 та 2 цієї постанови не поширюватиметься на осіб, які використовують символіку Російської Федерації під час проведення спортивних та культурно-мистецьких заходів, не пов’язаних з акціями протесту.

Як зазначається у пояснювальній записці, завданням проекту постанови є забезпечення своєчасного реагування правоохоронних органів України на факти незаконного розміщення на будівлях державних органів і органів місцевого самоврядування України державних символів інших держав. Метою документа є зняття соціальної напруги, збереження територіальної цілісності та недоторканості України.