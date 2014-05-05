В Міноборони обіцяють покращити матеріальне забезпечення резервістів у найближчі дні

У Міністерстві оборони визнають проблеми із матеріальним та фінансовим забезпеченням мобілізованих на військову службу резервістів, однак запевняють, що в найближчі дні питання грошового утримання та матеріального забезпечення мобілізованих буде вирішене.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив заступник міністра оборони Ігор Кабаненко.

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“Дійсно, ми маємо певні логістичні проблеми, але впродовж вихідних і навіть сьогодні були прийняті рішення міністром оборони для покращення ситуації. Керівники найвищого рівня направлені в райони дислокації військових, щоб безпосередньо на місці вирішувати питання. Ми порушили питання, щоб нам дозволили використовувати більш гнучкі фінансові механізми для забезпечення, оскільки тендерні процедури займають багато часу”, - сказав Кабаненко.

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Говорячи про грошове забезпечення резервістів, Кабаненко зазначив, що 2 травня кошти на ці цілі перераховані включно по квітень. Також він запевнив, що надалі затримань по грошовому забезпеченню мобілізованих резервістів не буде.