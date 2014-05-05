Антитерористичний центр СБУ: в цілому, ситуація в Слов'янську і Краматорську під контролем

14:34, 05 травня 2014
Політика
0 0

Терористи продовжують утримувати будівлі МВС, СБУ та двох виконкомів.

В Славянске террористы продолжают удерживать здания МВД, СБУ и двух исполкомов/ REUTERS

Про це повідомляє Insider з посиланням на прес-секретаря СБУ Марину Остапенко.

Вона повідомила, що в місті Красний Лиман виявлено формування збройних груп сепаратистів чисельністю до 100 осіб, а також є інформація щодо прибуття 150 козаків з АР Крим до Слов'янську на допомогу сепаратистам.

З метою недопущення прибуття додаткових сил сепаратистів основні зусилля зосереджені на утримання військами блокпостів навколо Слов'янська та Краматорська, а також розблокування блокпостів сепаратистів в напрямку Червоного Лиману.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН раніше, в бою під Слов'янськом поранено щонайменше вісім українських військових. Також міністр МВС Арсен Аваков заявив, що серед українських військових є загиблі, але поки невідомо скільки.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter