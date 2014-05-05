У Слов’янську загинули четверо правоохоронців, близько 30 поранено
15:20, 05 травня 2014Політика
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У Слов’янську Донецької області, де точиться бій з терористами, з боку сил МВС 4 загиблих, близько 30 поранених.
Терористи прикриваються живим щитом / REUTERS
Про це повідомляє Управління зв’язків з громадськістю МВС України.
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«Тактика бою нападників – прикриватися живим щитом з числа місцевого населення. Крім того, місцеві жителі повідомляють, що нападники масово обстрілюють і підпалюють житлові будинки. Є жертви серед місцевого населення. На даний час бій триває», - повідомляє УЗГ МВС України.
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