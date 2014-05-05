Серед терористів в Слов'янську помічені чеченські бойовики - ЗМІ

Про це повідомляє 62.ua.

За словами кореспондента видання, бойовики мають у своєму розпорядженні БТР і БМП, озброєні гвинтівками СВД, мінометами і РПГ. Сьогодні вдень серед терористів були помічені чеченські бойовики.

Також повідомляється, що в даний час всі дороги до Слов'янська перекриті. Мирне населення не впускають до міста. Ситуація тривожна. Гудуть сирени, б'ють дзвони. І постійно лунають постріли.

Крім цього, повідомляється, що терористи в Слов'янську відкрили вогонь по автобусу без розпізнавальних знаків, в якому були поранені української армії. В результаті одна людина загинула.