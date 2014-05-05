Серед терористів в Слов'янську помічені чеченські бойовики - ЗМІ
16:38, 05 травня 2014Політика
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Близько двох годин тому бої за Слов'янськ посилився.
Вдень серед терористів були помічені чеченські бойовики / REUTERS
Про це повідомляє 62.ua.
За словами кореспондента видання, бойовики мають у своєму розпорядженні БТР і БМП, озброєні гвинтівками СВД, мінометами і РПГ. Сьогодні вдень серед терористів були помічені чеченські бойовики.
Також повідомляється, що в даний час всі дороги до Слов'янська перекриті. Мирне населення не впускають до міста. Ситуація тривожна. Гудуть сирени, б'ють дзвони. І постійно лунають постріли.
Крім цього, повідомляється, що терористи в Слов'янську відкрили вогонь по автобусу без розпізнавальних знаків, в якому були поранені української армії. В результаті одна людина загинула.
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