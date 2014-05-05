Диверсанти роздають на сході отруєні продукти харчування - СБУ

17:37, 05 травня 2014
Політика
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Диверсанти на сході України запровадили роздачу отруєних продуктів українським військовослужбовцям та місцевим жителям.

Російські диверсанти застосували нову тактику - отруєння / REUTERS

Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомила начальник прес-центру СБУ Марина Остапенко.

Читайте такожСиловики викрили схему оборони і мінування вулиць у Дружківці, Слов'янську і Краматорську“Новим видом підривної діяльності агентів диверсійних груп Російської федерації та сепаратистів є роздача отруєних продуктів харчування та напоїв українським військовослужбовцям та місцевому населенню, а також використання у загонах “самооборони” жінок для застосування їх у якості живого щита”, - сказала Остапенко.

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