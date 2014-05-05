Прокуратура Швейцарії підтвердила, що активи Януковича заморожені

Про це йдеться в повідомленні прес-секретаря відомства Юрга Блазера, передає ИТАР-ТАСС.

"Слідство триває і на даний момент ми не можемо привести додаткових подробиць", - повідомив Блазер.

В кінці лютого Федеральна рада (уряд) Швейцарії заморозила рахунки двох десятків громадян України в банках Конфедерації, в тому числі четвертого президента України Віктора Януковича і його сина Олександра, Сергія Арбузова, Миколи Азарова і ряду інших членів колишнього уряду.

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Прокуратура Женеви завела кримінальну справу проти Віктора Януковича за підозрою у відмиванні грошей. У рамках цієї справи в офісі женевської компанії, що належить Олександру Януковичу, був проведений обшук і вилучення документів.