США закликають українську владу розслідувати події в Одесі
02:03, 06 травня 2014Політика
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Адміністрація США вважає, що влада України повинна розслідувати події, що спричинили загибель людей в Одесі 2 травня.
США закликають українську владу розслідувати події в Одесі / REUTERS
Про це заявив офіційний представник Білого дому Джей Карні, повідомляє ИТАР-ТАСС.
"Ми сумуємо з усіма українцями", - сказав він.
За його словами, "ситуація, яка призвела до такої кількості жертв, неприйнятна".
"Ми закликаємо владу України провести негайне розслідування", - додав представник Білого дому.
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а словами Карні, "події в Одесі підтверджують необхідність мирного дипломатичного вирішення конфлікту".
Нагадаємо, 2 травня в Одесі відбулися сутички між сепаратистами, озброєними вогнепальною зброєю, і проукраїнськими активістами. Загинуло 46 осіб. У лікарні звернулося 214 осіб.
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