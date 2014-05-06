США закликають українську владу розслідувати події в Одесі

Про це заявив офіційний представник Білого дому Джей Карні, повідомляє ИТАР-ТАСС.

"Ми сумуємо з усіма українцями", - сказав він.

За його словами, "ситуація, яка призвела до такої кількості жертв, неприйнятна".

"Ми закликаємо владу України провести негайне розслідування", - додав представник Білого дому.

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а словами Карні, "події в Одесі підтверджують необхідність мирного дипломатичного вирішення конфлікту".

Нагадаємо, 2 травня в Одесі відбулися сутички між сепаратистами, озброєними вогнепальною зброєю, і проукраїнськими активістами. Загинуло 46 осіб. У лікарні звернулося 214 осіб.