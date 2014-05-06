Посли країн ЄС не домовилися про додаткові санкції проти Росії

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на співробітника прес-служби Ради ЄС.

"Роботу буде продовжено", - додав представник прес-служби. Завдання дипломатів - прийняти проміжне рішення про доцільність введення нових обмежувальних заходів проти Москви, яке потім буде розглянуто на рівні глав МЗС ЄС. Вони зберуться на чергову зустріч 12 травня в Брюсселі.

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У прес-службі не уточнили, які саме санкції обговорювалися: розширення "чорного списку" російських офіційних осіб або введення обмежувальних заходів торгово-економічного характеру щодо РФ.

За даними дипломатичних джерел, проти застосування фінансово-економічних обмежувальних заходів виступають Греція, Кіпр, Болгарія, Угорщина, Люксембург, Австрія, Іспанія, Португалія та Мальта.