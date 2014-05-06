ВР проголосувала за законопроект Гриценка щодо підтримки сімей загиблих військових

Сьогодні на закритому засіданні Верховної Ради в першому читанні парламентарі схвалили законопроект Анатолія Гриценка щодо соціальної підтримки сімей загиблих військовослужбовців.

«Законопроект 2124 прийняли в першому читанні. Через тиждень має відбутися його розгляд у другому читанні за скороченою процедурою, – зазначає Гриценко. – Прийняття цього законопроекту посилить соціальний захист членів сімей померлих військовослужбовців, сприятиме відновленню соціальної справедливості стосовно них».

За словами Гриценка, зараз у разі смерті державного службовця його родині призначається пенсія у зв’язку з втратою годувальника у розмірі 70% суми заробітної плати. «Якщо ж гине військовий, то родина отримує лише 40%. Це несправедливо. Родини наших військових мають бути захищеними в таких трагічних випадках», – наголошує Гриценко.

Кандидат у Президенти України, лідер політичної партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко нагадав що декілька днів тому письмово звернувся до голови ВР Турчинова і до голови профільного комітету Литвина, щоб цей документ внесли до порядку денного.

«Зараз наші військові несуть численні втрати. І ми, як держава, маємо надати допомогу їхнім сім’ям», – сказав Гриценко.