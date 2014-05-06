Тігіпко закликав до спокою і політичної терпимості

За його словами, щоб зберегти цілісність України, необхідно припинити розмови про все, що роз'єднує людей.

«Я закликаю до спокою. До політичної терпимості. Сьогодні інших речей бути не може. Але я ще раз хочу сказати, що уряд повинен робити певні кроки назустріч східним регіонам. Це не передвиборна політика, це розумна політика, яка дозволить хоч трохи зняти напругу серед людей, які живуть на сході України», - підкреслив він.

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Сергій Тігіпко зазначив, що сьогодні потрібно направити всі сили на об'єднання людей зі всіх регіонів України.

«Ми 23 роки нічого не робили, щоб об'єднати країну. Ми мало займалися тим, щоб об'єднати молодь Сходу і Заходу, об'єднати інтелігенцію наукову і культурну. Ми думали, що все станеться саме собою. Сьогодні ми бачимо, наскільки це важливо для країни в цілому. Треба над цим працювати», - переконаний він.

За його словами, державною ідеологією повинна стати об'єднує всіх економічний прагматизм, подолання фінансових та соціальних проблем, що існують у всіх областях.

«Ми повинні використати наші сили та ресурси, щоб економічний прагматизм став державною ідеологією України», - підкреслив С. Тігіпко.