Міноборони: у Краматорську терористи мінують каналізаційні системи

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони на своїй сторінці в Facebook.

Зазначається, що у військових є серйозні підстави для того, щоб вважати ці дії терористів нічим іншим, як мінуванням каналізаційної системи міста. Так як, вчора в Краматорську сепаратистськими силами було вкрадено 25 т вибухової речовини.

"Враховуючи безпринципність, аморальність і абсолютне нехтування нормами українського та міжнародного законодавства - це фірмові знаки руйнівної діяльності сепаратистів. Вони здатні на будь-який цинічний злочин проти мирного, цивільного населення", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, як повідомляв УНІАН раніше, силовики викрили схему оборони і мінування вулиць терористами в Дружківці, Слов'янську і Краматорську.