За останні дні було знищено близько 30 важко озброєних сепаратистських бойовиків – Наливайченко

18:56, 06 травня 2014
Політика
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Голова СБУ підкреслив, що дії АТО спрямовані виключно на ліквідацію терористів.

Валентин Наливайченко запевнив, що дії АТО спрямовані виключно на ліквідацію терористів

Про це очільник Служби безпеки України повідомив на брифінгу у парламенті, де проходило закрите засідання за участю керівників силового блоку, повідомляє прес-служба структури.

Як зазначив Наливайченко, за останні дні було знищено близько 30 важко озброєних бойовиків. Проте, разом із тим він повідомив, що втрати також є і з боку українських бійців.

"Силовики виконують свій обов’язок до кінця, але ведеться вогонь на ураження, використовуються іноземні військові з Російської Федерації, які заїжджають з території Автономної Республіки Крим", - повідомив він.

Він також виокремив, що на Донбасі місцеве населення перебуває піл впливом проросійської пропаганди.

"Ситуація в Донецькій і Луганській областях є дуже серйозною з точки зору того, що мирне населення, люди, які там проживають, перебувають під серйозним інформаційним впливом і не довіряють до кінця зусиллям правоохоронних органів, СБУ і Міноборони, які спрямовані виключно на ліквідацію терористів", - додав Наливайченко.

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Окрім того, глава СБУ зазначив, що всі бойові дії, які проходять на Сході, проводяться з максимальною стриманістю для того, щоб уникнути жертв серед мирного населення. А також попросив жителів Донбасу 9 травня утриматись від участі у масових заходах, під час яких плануються провокації з боку сепаратистських сил.

Тим часом, як повідомляв УНІАН, у ГУ МВС в Луганській області заявили, що криміногенна ситуація на сьогоднішній день вийшла з-під контролю міліції, оскільки велика кількість вогнепальної зброї потрапила до рук жителів.

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