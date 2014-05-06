За останні дні було знищено близько 30 важко озброєних сепаратистських бойовиків – Наливайченко

Про це очільник Служби безпеки України повідомив на брифінгу у парламенті, де проходило закрите засідання за участю керівників силового блоку, повідомляє прес-служба структури.

Як зазначив Наливайченко, за останні дні було знищено близько 30 важко озброєних бойовиків. Проте, разом із тим він повідомив, що втрати також є і з боку українських бійців.

"Силовики виконують свій обов’язок до кінця, але ведеться вогонь на ураження, використовуються іноземні військові з Російської Федерації, які заїжджають з території Автономної Республіки Крим", - повідомив він.

Він також виокремив, що на Донбасі місцеве населення перебуває піл впливом проросійської пропаганди.

"Ситуація в Донецькій і Луганській областях є дуже серйозною з точки зору того, що мирне населення, люди, які там проживають, перебувають під серйозним інформаційним впливом і не довіряють до кінця зусиллям правоохоронних органів, СБУ і Міноборони, які спрямовані виключно на ліквідацію терористів", - додав Наливайченко.

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Окрім того, глава СБУ зазначив, що всі бойові дії, які проходять на Сході, проводяться з максимальною стриманістю для того, щоб уникнути жертв серед мирного населення. А також попросив жителів Донбасу 9 травня утриматись від участі у масових заходах, під час яких плануються провокації з боку сепаратистських сил.

Тим часом, як повідомляв УНІАН, у ГУ МВС в Луганській області заявили, що криміногенна ситуація на сьогоднішній день вийшла з-під контролю міліції, оскільки велика кількість вогнепальної зброї потрапила до рук жителів.