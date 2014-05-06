В Одесі у зв'язку з подіями 2 травня створюється громадська рада при ОДА - Палиця

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні пізно ввечері на своїй першій прес-конференції заявив голова Одеської облдержадміністрації Ігор Палиця.

За його словами при облдержадміністрації створюється громадська рада, до якої увійдуть представники ЗМІ, політики, представники громадських організацій, включаючи Майдан і Антимайдан. Крім того, в дану структуру увійдуть представники МВС, СБУ, прокуратури.

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За словами Палиці в режимі он-лайн вони буду інформувати людей про те , як проходить розслідування.

«Моє завдання показати правду, якою б гіркою, вона не була. Наша справа - мирним шляхом вирішувати всі проблеми. У місті повинні відчувати себе в безпеці абсолютно всі - незалежно від політичних пристрастей», - сказав Палиця.