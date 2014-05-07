У Слов'янську лунають вибухи, набат і автоматні черги - ЗМІ

00:31, 07 травня 2014
Політика
0 0

Вночі 6 травня, в темряві, у Слов'янську Донецької області українські військовослужбовці пішли в атаку.

У Слов'янську лунають вибухи, набат і автоматні черги REUTERS

На околиці міста пролунали два сильні вибухи, повідомляють представники самооборони, повідомляє газета «Муніципальна».

У місті забили на сполох. Злетіли дві зелені ракети. Лунають автоматні черги.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter