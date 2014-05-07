У Слов'янську лунають вибухи, набат і автоматні черги - ЗМІ
00:31, 07 травня 2014Політика
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Вночі 6 травня, в темряві, у Слов'янську Донецької області українські військовослужбовці пішли в атаку.
У Слов'янську лунають вибухи, набат і автоматні черги REUTERS
На околиці міста пролунали два сильні вибухи, повідомляють представники самооборони, повідомляє газета «Муніципальна».
У місті забили на сполох. Злетіли дві зелені ракети. Лунають автоматні черги.
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