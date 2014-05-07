У Слов'янську лунають вибухи, набат і автоматні черги - ЗМІ

Вночі 6 травня, в темряві, у Слов'янську Донецької області українські військовослужбовці пішли в атаку.

На околиці міста пролунали два сильні вибухи, повідомляють представники самооборони, повідомляє газета «Муніципальна». У місті забили на сполох. Злетіли дві зелені ракети. Лунають автоматні черги.

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