Керрі: жодна цивілізована країна не визнає псевдореферендум про незалежність Донбасу
Державний секретар США Джон Керрі заявив, що жодна цивілізована країна не визнає псевдореферендум, планований на 11 травня, в Донецькій та Луганській областях і що цей захід лише далі розділить Україну.
Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Керрі заявив на спільній прес-конференції з Верховним представником ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон після семигодинних переговорів у Вашингтоні.
”Ми дуже стурбовані зусиллями проросійських сепаратистів в Донецьку та Луганську провести, відверто кажучи, псевдореферендум про незалежність 11 травня. Ми рішуче відкидаємо цю незаконну дію, яка лише далі розділить Україну”, - сказав Керрі.
”Його проведення створить ще більше проблем для зусиль по деескалації ситуації. Це насправді кримський сценарій - знову і знову, і жодна цивілізована країна не збирається визнавати таких псевдозусиль”, - додав глава американської дипломатії.