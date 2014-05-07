Керрі: жодна цивілізована країна не визнає псевдореферендум про незалежність Донбасу

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Керрі заявив на спільній прес-конференції з Верховним представником ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон після семигодинних переговорів у Вашингтоні.

”Ми дуже стурбовані зусиллями проросійських сепаратистів в Донецьку та Луганську провести, відверто кажучи, псевдореферендум про незалежність 11 травня. Ми рішуче відкидаємо цю незаконну дію, яка лише далі розділить Україну”, - сказав Керрі.

”Його проведення створить ще більше проблем для зусиль по деескалації ситуації. Це насправді кримський сценарій - знову і знову, і жодна цивілізована країна не збирається визнавати таких псевдозусиль”, - додав глава американської дипломатії.