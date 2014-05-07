На Донеччині близько 50 осіб у масках розгромили редакцію газети "Гірник"

Як повідомили очевидці події, велика група (близько 50 осіб - ред.) невідомих в масках в 11 годин вечора 6 травня, озброївшись палицями та бітами прийшли до офісу місцевої муніципальної газети "Гірник", пише сайт ПроГород.

Без попередження і довгих дискусій невідомі повибивали вікна та двері, увірвалися всередину приміщення і почали трощити все, що потрапляло їм під руки.

Чи був хто-небудь всередині, поки невідомо.

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Зі слів очевидців зараз на місце події прибув наряд міліції, а також швидка допомога і рятувальники. Нападники на редакцію, в свою чергу, попрямували в центр міста, в бік виконкому.

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Нагадаємо раніше, декілька невідомих в масках виламавши захисні ролети закидали офіс редакції газети "Про Город" пляшками з коктейлями молотова.