Нелегітимний парламент Криму схвалив закон про свої вибори

Як повідомила прес-служба Держради, вибори депутатів відбудуться 14 вересня 2014 року відповідно до закону РФ «Про прийняття в Російську Федерацію нових суб'єктів – Республіки Крим і міста федерального значення Севастополя».

Держрада складатиметься із 75 депутатів (на чверть менше, ніж зараз – 100 парламентаріїв). 25 з них обиратимуться в одномандатних округах, 50 – за списками.Читайте такожКрим переходить на безготівкові розрахунки в рублях

Виборчі дільниці повинні бути створені не пізніше, ніж через 10 днів з дня офіційного опублікування рішення про призначення виборів.

30 квітня законопроект було ухвалено в першому читанні, після чого постійна комісія з нормотворчої діяльності, організації роботи Держради і зв'язків з громадськістю провела роботу з його підготовки до другого читання. У комісію надійшло 36 поправок, з них 29 були враховані.